Олимпийская чемпионка Марта Мартьянова стала победительницей Кубка России по фехтованию на рапирах. Она стала лучшей среди 92 спортсменок, которые выступили на турнире в Сириусе (Краснодарский край).

В финале Мартьянова одолела Ларису Коробейникову и впервые в карьере стала победительницей Кубка страны. Поединок закончился со счётом 15:8. Мартьянова и Коробейникова являются победительницами командного турнира Олимпийских игр в Токио.