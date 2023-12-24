Елистратов победил на чемпионате России по шорт-треку в многоборье

Семен Елистратов занял первое место в многоборье на чемпионате России по шорт-треку. Турнир проходил в Коломне.

Елистратову 33 года, он является олимпийским чемпионом 2014 года в эстафете, двукратным бронзовым призером Игр (2018, 2022) на дистанции 1 500 м. Также в его активе 1 золотая медаль чемпионата мира и 14 золотых наград чемпионатов Европы.