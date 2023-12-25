Киселева рассказала, как во время выступления на ОИ выключилась музыка

«Мы, конечно, к этой ситуации не готовились, мы ее не репетировали, мы даже ее не проговаривали, что такое теоретически может быть. Мы просто все знали одно, мы знаем, что что бы ни произошло ты не останавливаешься, пока тебя не остановит арбитр, свистком или движением рук или каким-то еще способом», — сказала Киселева.