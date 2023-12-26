Маргарита Симоньян в шуточном ролике «чипировала» президента США
Команда RT высмеяла опасения западных властей насчет вмешательства России в выборы. Насмешка отражена в шуточном ролике, в котором в главной роли выступила главред RT Маргарита Симоньян, причем предстала в амплуа полковника. По сюжету ее задача – тайно чипировать президента США Джо Байдена во время прохождения вакцинации.
Операция прошла удачно: теперь Байден «на поводке», докладывает Симоньян. Доходит до того, что американский президент поет песню российского артиста Shaman под названием «Я русский». «К американским выборам допилим», - обещает полковник Симоньян.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков оценил возможность запуска в отношении Байдена процедуры импичмента. Пока Байден занимает свой пост, такой исход событий маловероятен, считает он.