Маргарита Симоньян в шуточном ролике «чипировала» президента США

Команда RT высмеяла опасения западных властей насчет вмешательства России в выборы. Насмешка отражена в шуточном ролике, в котором в главной роли выступила главред RT Маргарита Симоньян, причем предстала в амплуа полковника. По сюжету ее задача – тайно чипировать президента США Джо Байдена во время прохождения вакцинации.

Операция прошла удачно: теперь Байден «на поводке», докладывает Симоньян. Доходит до того, что американский президент поет песню российского артиста Shaman под названием «Я русский». «К американским выборам допилим», - обещает полковник Симоньян.