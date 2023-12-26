Олимпийский комитет России (ОКР) начал выплачивать компенсацию спортсменам, которые не допущены до Игр-2024, сообщил генеральный директор организации Владимир Сенглеев. Lenta.ru
«Мы начали осуществлять компенсационные выплаты спортсменам, которые точно не поедут на Олимпиаду. На данный момент выплату получили 127 атлетов, согласно критериям, которые мы оглашали. Выплаты будут производиться поэтапно: как только мы понимаем, что федерация не принимает участия в Играх, производим перевод», — сказал Сенглеев. Чемпионат.com
Ранее президент ОКР Станислав Поздняков объявил о намерении финансово компенсировать спортсменам сборной России пропуск международных соревнований. В соответствии с проектом, чемпионам Олимпийских игр будет выплачено по 500 тыс. рублей, по 350 тыс. рублей получат серебряные призеры, по 250 тыс. рублей - бронзовые. 150 тыс. рублей будет выплачено участникам Олимпийских игр. ТАСС