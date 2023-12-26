Софья Великая оценила выплаты от ОКР после недопуска на Игры-2024

"Нам начали поступать выплаты, и это для нас приятное событие перед Новым годом, - сказала Великая. - О нас помнят, о нас заботятся. Уверена, что Олимпийский комитет России проделал огромную работу при составлении списков спортсменов, которые будут отмечены этими премиями. Надеюсь, выплаты получат все олимпийцы, которым сейчас приходится проходить очень непростой период в условиях отстранения от международных стартов". ТАСС