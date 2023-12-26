МВД РФ объявило в розыск шпажистов Сергея и Виолетту Бида

МВД России объявило в розыск по уголовной статье шпажистов Сергея и Виолетту Бида, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны. Это следует из базы розыска ведомства.

"Бида Сергей Олегович разыскивается по статье УК", - сказано в базе.

По какой именно статье ведется розыск, в базе не указано.

Аналогичная карточка есть на Виолетту Биду, разыскиваемую также по уголовной статье.