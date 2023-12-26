Чемпионат Европы по гандболу может сорваться из-за забастовки немецких машинистов

Генеральный секретарь немецкой федерации гандбола Марк Шобер опасается, что немецкий профсоюз машинистов проведёт забастовку, которая может оказать негативное влияние на предстоящий чемпионат Европы.

Чемпионат Европы по гандболу может сорваться из-за машинистов
© globallookpress.com

«Возможная в январе забастовка может стать большой проблемой. Мы сейчас прорабатываем различные сценарии. Очень надеемся, что все спорящие стороны придут к соглашению, чтобы обеспечить наилучшие логистические условия для болельщиков из ближнего и дальнего зарубежья, команд и официальных лиц во время мужского чемпионата Европы по гандболу», — сказал Шобер в интервью TAG24.

Отметим, первая забастовка случилась в начале декабря из-за конфликта между железнодорожным концерном Deutsche Bahn и GDL. Последний потребовал повышения заработной платы на €555 в месяц, 35-часовую рабочую неделю для сотрудников, которые трудятся посменно, вместо 38-часовой недели, при сохранении полной заработной платы. Deutsche Bahn отклонил эти требования, что привело к конфликту. Чемпионат Европы по гандболу пройдёт в Германии с 10 по 28 января

Летние виды спорта
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости