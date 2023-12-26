Чемпионат Европы по гандболу может сорваться из-за машинистов

«Возможная в январе забастовка может стать большой проблемой. Мы сейчас прорабатываем различные сценарии. Очень надеемся, что все спорящие стороны придут к соглашению, чтобы обеспечить наилучшие логистические условия для болельщиков из ближнего и дальнего зарубежья, команд и официальных лиц во время мужского чемпионата Европы по гандболу», — сказал Шобер в интервью TAG24.