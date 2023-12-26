Министерство внутренних дел (МВД) РФ объявило в розыск шпажистов Сергея и Виолетту Бида, которые приняли участие в чемпионате США без одобрения РФ. Это следует из базы розыска ведомства. "Бида Сергей Олегович разыскивается по статье УК", – сообщается на сайте. Соответствующая карточка появилась и на имя Виолетты Биды. Статья, по которой разыскиваются спортсмены, не упоминается. Виолетта и Сергей Бида – супружеская пара, проживающая в Калифорнии в США. За время своей карьеры они завоевали звания призера чемпионата Европы и серебряного призера Олимпиады в Токио в командном турнире соответственно. Несмотря на работу в должностях военнослужащей и офицера Росгвардии, они выступили на американском чемпионате. В связи с этим от должности старшего тренера мужской команды российских шпажистов руководством Федерации фехтования России был освобожден Александр Глазунов. Ранее МВД России объявило в розыск бывшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова. До этого СМИ сообщали, что он стал фигурантом дела о госизмене.