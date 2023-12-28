«Сначала я её не полюбила». Анастасия Мишина назвала самую любимую программу в карьере

«Это интересно, это программа, которую я сначала не полюбила, — «Эсмеральда». Когда нам её ставили, музыка заедала в голове, и это был как день сурка — ты просыпаешься, и у тебя в голове одна и та же мелодия. Но потом эта программа стала любимой. Наверное, потому, что её хореографией занимался Александр Александрович Стёпин. Я с ним занималась с детства, мне всегда очень нравились его уроки. У него очень интересный подход к работе. Он мог и наругать, но так, что это не обидно и даже смешно», — сказала Мишина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.