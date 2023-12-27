Россиянин Маккаев и украинец Готфрид возглавят команду Азербайджана по тяжёлой атлетике

Федерация тяжёлой атлетики Азербайджана объявила обновлённый состав тренерского штаба национальной команды. Об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на федерацию.

Россиянин и украинец возглавят команду Азербайджана по тяжелой атлетике
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Главным тренером мужской сборной Азербайджана по тяжёлой атлетике назначен россиянин Махти Маккаев, работавший в тренерском штабе сборных России и Тайваня, а также возглавлявший национальную команду Туркменистана. Помогать главному тренеру будет бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1996 года в Атланте, украинский специалист Денис Готфрид.

Также старшим тренером взрослой команды назначен Асиф Мамедов. Старшими тренерами молодёжной и юниорской команд назначены Эмиль Алиев и Октай Мухтаров соответственно. Главным тренером женской сборной станет Сардар Гасанов, а его помощником Афган Байрамов.

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