Россиянин и украинец возглавят команду Азербайджана по тяжелой атлетике

Федерация тяжёлой атлетики Азербайджана объявила обновлённый состав тренерского штаба национальной команды. Об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на федерацию.

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Главным тренером мужской сборной Азербайджана по тяжёлой атлетике назначен россиянин Махти Маккаев, работавший в тренерском штабе сборных России и Тайваня, а также возглавлявший национальную команду Туркменистана. Помогать главному тренеру будет бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1996 года в Атланте, украинский специалист Денис Готфрид.