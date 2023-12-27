$91.710101.35+0.23
Войти в почту

Дед объявленного в розыск фехтовальщика раскрыл причину переезда внука в США

Двукратный призёр Олимпийских игр по водному поло Борис Гришин заявил, что его внук шпажист Сергей Бида уехал в США, чтобы сделать операцию.

Дед объявленного в розыск фехтовальщика назвал причину его переезда
© РИА Новости

«Сергей – очень патриотично настроенный человек и просто так какие-то шаги предпринимать бы не стал. Когда у него случилась травма позвоночника, он искал, где можно сделать операцию. Это произошло три года назад. Причём с данным повреждением он постоянно выступал. После окончания Олимпиады он лежал в клинике. Также возникли проблемы с коленом. Он понял, что неспособен соревноваться на высоком уровне с таким повреждением. В США он уехал с документами о том, что ему необходимо сделать операцию. Он оформил всё через отца и отдал все документы в Росгвардию. Там присутствовали и медицинские справки о том, что ему требуется оперативное вмешательство на колено, что он ищет клинику. Все это было официально передано», – приводит слова Гришина RT.

Видео дня

Мать Сергея Биды Елена Гришина добавила, что её сын не сделал ничего плохого, поскольку официально объявил о завершении карьеры.

«Сын с женой уехали в Турцию, чтобы получить визу в США, поскольку в Москве сделать этого не могли. При этом Сергей собирался в Соединённые Штаты Америки, чтобы сделать операцию. В Турции необходимые документы тоже оформить не сумели, но сказали, что получить их можно в Белграде. Поэтому они отправились туда, а уже потом – в США. Это было связано с необходимостью пройти лечение. Смысл в том, что он не сделал ничего плохого и не действовал втихаря. Он всем официально объявил о завершении карьеры. Единственное, что пришлось ждать визу, поскольку непонятно было, дадут её или нет», – отметила Гришина.

СМИ: фехтовальщикам Сергею и Виолетте Бида грозит до десяти лет тюрьмы

МВД России объявило в розыск шпажистов Сергея Биду и его супругу Виолетту, которые приняли участие в чемпионате США в нейтральном статусе. В связи с этим старший тренер сборной страны по шпаге Александр Глазунов покинул свой пост. Сегодня, 27 декабря, также стало известно, что спортсменам может грозить до 10 лет тюремного заключения.

Летние виды спорта
Сергей Бида
Борис Гришин
Александр Глазунов
Елена Гришина
МВД России
Росгвардия
4
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости