Сформирована команда волонтеров на Игры Будущего 2024

Завершился этап рекрутинга и отбора волонтеров на международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего», который пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. По его итогам в команду волонтеров Игр вошли 2000 человек.

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Заявочная кампания по набору волонтеров на Игры Будущего была запущена в марте 2023 года, и принять участие в ней мог каждый житель Российской Федерации и других стран. Всего получено около 7000 заявок на участие со всего мира.

Все желающие стать волонтерами турнира прошли собеседование, во время которого рекрутеры смогли больше узнать о личных качествах, навыках и уровне мотивации кандидатов. Это помогло оценить готовность соискателей к роли волонтеров Игр Будущего и подобрать позицию, на которой они проявят себя лучше всего.

«Несмотря на принципиально новый формат проведения отбора, Игры Будущего 2024 вызвали внушительный интерес у волонтерского сообщества. Это подтверждают почти 7 тысяч заявок от кандидатов, причем половина из них это представители 81 региона Российской Федерации, а 290 — из других стран.

Благодаря грамотно подготовленным рекрутерам, в 19 регионах страны, где действуют Волонтерские центры Игр Будущего, в относительно короткие сроки — с сентября по декабрь — было проведено более 4300 интервью со всеми желающими. Была отобрана многонациональная и трансграничная команда из 2 000 человек, наиболее подходящих по soft skills, компетенциям и языковой подготовке к выполнению волонтерских задач на Играх Будущего», — рассказал заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Александр Карпов.

В команду волонтеров Игр Будущего вошли:

820 волонтеров из регионов РФ 967 волонтеров из Казани и 75 из районов РТ 41 иностранный волонтер из 20 стран 97 корпоративных волонтеров

В январе-феврале команду волонтеров ждет распределение по задачам и прохождение обучения как онлайн, так и очно на объектах Игр в Казани. На Играх Будущего добровольные помощники будут задействованы более чем в 20 функциональных направлениях. Они будут помогать в работе со зрителями, оказании различных сервисов, навигации на объектах Игр, а также создавать атмосферу праздника и гостеприимства.

Отдельные направления работы — волонтеры-атташе, которые сопровождают команды и делегации, в том числе, в качестве переводчиков, или спортивные волонтеры, которые помогают во время проведения соревнований непосредственно на спортивной — цифровой и физической — площадке.

Иногородним волонтерам в Казани будет предоставлено проживание, проезд по городу и питание. Все волонтеры получат униформу Игр и все необходимые сервисы. Ребят ждет насыщенная программа активностей, мотивационная программа и уникальный опыт участия в инновационном проекте.

«Игры Будущего» – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. Технологическим партнером «Игр Будущего» выступает VK Play. В первом турнире «Игры Будущего», который пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, примут участие более 260 опытных команд и более 2000 спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 – в расширенной программе). Соревнования будут поделены на 5 категорий, или «вызовов»: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Подробнее о турнире можно узнать на официальных каналах «Игры Будущего»: