Мать уехавшего в США фехтовальщика: в России все слишком перекрутили

«Операцию сын пока не сделал. Но у него была мысль продолжить карьеру в случае успешного её проведения. Однако ему предложили там работу, и он трудится тренером. А весь сыр-бор из-за того, что параллельно он иногда выступает на первенствах США. Но соревнуется он исключительно за клуб, а не за страну. Его просят, и он выходит на помост. В России всё слишком перекрутили», — сказала Елена Гришина RT.