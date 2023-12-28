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Мать уехавшего в США фехтовальщика: в России всё слишком перекрутили

Мать серебряного призёра Олимпийских игр в Токио российского шпажиста Сергея Биды чемпионка СССР и России по фехтованию Елена Гришина объяснила отъезд сына в США и его выступления в американских соревнованиях.

Мать уехавшего в США фехтовальщика: в России все слишком перекрутили
© РИА Новости

«Операцию сын пока не сделал. Но у него была мысль продолжить карьеру в случае успешного её проведения. Однако ему предложили там работу, и он трудится тренером. А весь сыр-бор из-за того, что параллельно он иногда выступает на первенствах США. Но соревнуется он исключительно за клуб, а не за страну. Его просят, и он выходит на помост. В России всё слишком перекрутили», — сказала Елена Гришина RT.

Напомним, супруги Сергей и Виолетта Бида были объявлены в розыск по уголовной статье «Самовольное оставление части или места службы».

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