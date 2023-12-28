Главная река Парижа ставит под угрозу проведение Олимпийских игр

Проведение ряда соревнований летних Олимпийских игр в Париже, которые должны пройти на открытой воде, оказалось под угрозой из-за грязной воды в Сене. Об этом пишет Le Parisien.

Несоответствие воды в Сене олимпийским стандартам угрожает в частности проведению триатлона и паратриатлона. Качество воды в реке вызывает большие вопросы после отмены нескольких тестовых мероприятий в августе.

Дело в том, что сточная вода из канализационной сети Парижа в период сильных дождей сливается в Сену напрямую, через так называемые ливневые водосборы, построенные вдоль реки.

При этом власти рассчитывают, что ситуацию поможет улучшить большой водоотстойник, строительство которого ведется «сразу за станцией Аустерлиц».

«Сдача его в эксплуатацию запланирована на весну следующего года. Там во время дождей можно будет хранить почти 50 000 м3 воды – что эквивалентно 20 олимпийским бассейнам», – отмечается в статье.

Таким образом, сброс сточных вод в Сену сократится с 12 до двух раз в год, что должно благотворно сказаться на качестве воды в реке. Однако справиться с загрязнением Сены водоотстойник сможет только в случае отсутствия сильных ливней.

Летние Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах посетил Олимпийскую деревню в Париже и проверил на прочность кровати, сделанные из картона.