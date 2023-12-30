Уголовное дело завели против сбежавших в США российских фехтовальщиков

"По этой причине 29 июня их исключили из списка кандидатов в спортивные сборные команды РФ. Вместе с тем сразу по приезде на новую родину супруги стали тренироваться и работать тренерами в Academy of Fencing Masters в городе Сан-Хосе, а уже в июле [один из них] Сергей Бида в составе калифорнийского клуба AFM выступил на чемпионате США и даже завоевал золотую медаль в командном турнире", - написал Хинштейн.