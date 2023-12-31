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В Польше судью лишили лицензии за судейство на турнире Кабаевой

Польская ассоциация гимнастики лишила Ирину Лорткипанидзе судейской и тренерской лицензии из-за работы с россиянками и белорусками на турнире «Небесная грация» в КНР. Об этом сообщает сайт ассоциации.

В Польше судью лишили лицензии за судейство на турнире с участием россиян
© uksirina.pl

Лорткипанидзе работала судьей на турнире, который прошел 15–17 декабря в Пекине. Участвовали спортсменки 19 из государств, включая российских и белорусских гимнасток.

Этот турнир проводится с 2021 года по инициативе Алины Кабаевой и имеет более сложные правила, чем принятые в Международной федерации гимнастики (FIG).

Чиновники заявили, что Лорткипанидзе нарушила запрет на работу с россиянками и белорусками. В PZG объяснили наказание тем, что судья предприняла «действия, направленные на восстановление возможности участвовать в международных соревнованиях для спортсменов из России и Белоруссии».

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