В Польше судью лишили лицензии за судейство на турнире с участием россиян

В Польше судью лишили лицензии за судейство на турнире Кабаевой
Польская ассоциация гимнастики лишила Ирину Лорткипанидзе судейской и тренерской лицензии из-за работы с россиянками и белорусками на турнире «Небесная грация» в КНР. Об этом сообщает сайт ассоциации.
Лорткипанидзе работала судьей на турнире, который прошел 15–17 декабря в Пекине. Участвовали спортсменки 19 из государств, включая российских и белорусских гимнасток.
Этот турнир проводится с 2021 года по инициативе Алины Кабаевой и имеет более сложные правила, чем принятые в Международной федерации гимнастики (FIG).
Чиновники заявили, что Лорткипанидзе нарушила запрет на работу с россиянками и белорусками. В PZG объяснили наказание тем, что судья предприняла «действия, направленные на восстановление возможности участвовать в международных соревнованиях для спортсменов из России и Белоруссии».