В Польше судью лишили лицензии за судейство на турнире с участием россиян

Польская ассоциация гимнастики лишила Ирину Лорткипанидзе судейской и тренерской лицензии из-за работы с россиянками и белорусками на турнире «Небесная грация» в КНР. Об этом сообщает сайт ассоциации.

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Лорткипанидзе работала судьей на турнире, который прошел 15–17 декабря в Пекине. Участвовали спортсменки 19 из государств, включая российских и белорусских гимнасток.

Этот турнир проводится с 2021 года по инициативе Алины Кабаевой и имеет более сложные правила, чем принятые в Международной федерации гимнастики (FIG).