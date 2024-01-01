Международный союз велосипедистов присвоил нейтральный статус 43 россиянам

Международный союз велосипедистов (UCI) присвоил нейтральный статус 43 российским спортсменам. Об этом сообщает ТАСС.

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Четверо российских велогонщиков получили отказ в присвоении нейтрального статуса из-за причастности к силовым структурам или поддержки специальной военной операции. Это Алексей Обыденнов, Анастасия Войнова, Мария Новолодская и Данила Бурлаков. Запрет в их отношении будет действовать до тех пор, пока сохранятся специальные правила UCI в отношении России и Белоруссии.

В мае стало известно о допуске россиян на турниры UCI в нейтральном статусе. Отмечалось, что спортсмены смогут принять участие в Кубке мира, Кубке наций и чемпионате мира в индивидуальном порядке — без каких-либо ассоциаций с Россией, национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.