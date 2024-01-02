На Украине поставили МОК ультиматум

«Закончена ли история с фондом солидарности МОК? Она была, когда россияне не были допущены, и к тому времени фонд предоставлял нам средства. Когда они были допущены к международным соревнованиям, я предложил исполкому, что если их допускают, то мы не можем брать средства в МОК. Это будет как-то дико. Это будет вопрос торгов. И все меня поддержали», — приводит слова Гутцайта ua.tribuna.com.