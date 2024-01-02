На Украине заявили об отказе от денег МОК

Президент Национального олимпийского комитета Украины (НОК) Вадим Гутцайт заявил об отказе от денег из фонда солидарности Международного олимпийского комитета (МОК). Его слова приводит ua.tribuna.com.

© Lenta.ru

Гутцайт рассказал, что Украина получала средства, пока российские спортсмены были отстранены от соревнований, однако после их допуска страна посчитала неправильным брать деньги из фонда.

«Это будет как-то дико. Это будет вопрос торгов. И все меня поддержали», — подчеркнул он.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин оценил решение МОК по допуску россиян на Олимпийские игры-2024. По его мнению, если это политически мотивированные искусственные условия, направленные на то, чтобы отсечь российских претендентов на медали, то Минспорт и Олимпийский комитет России должны принять взвешенное решение.