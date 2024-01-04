Ефимова рассказала о призовых на ЧР

«На эту сумму тебе дадут скидку на купальник». Ефимова рассказала, какие призовые платили на чемпионате России
Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова в интервью «Матч ТВ» заявила, что призеры чемпионата России 2023 года получили небольшие призовые.
В этом сезоне 31 летняя спортсменка впервые за два года выступает на турнирах в России. На дистанциях 50 метров, 100 м и 200 м брассом на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Санкт Петербурге Ефимова стала третьей.
— В сентябре 2024 года запустят «Игры дружбы», призовой фонд которых составит 4,6 млрд рублей. Солидно?
— Это очень хорошая тема. Вот, пожалуйста — как думаете, сколько составляют призовые за чемпионат России?
— Сколько?
— За второе место дали сертификат на 1700 рублей от спонсора. За первое место, кажется, 2300.
— Это вы в тысячах рублей называете?
— Это 20 долларов, чтобы вам было понятнее. Можно пойти в магазин, и на эту сумму тебе дадут скидку на купальник.
— То есть в плавании нет больших призовых.
— За чемпионат России вот так, — сказала Ефимова «Матч ТВ».
«На эту сумму тебе дадут скидку на купальник». Ефимова рассказала, какие призовые платили на чемпионате России
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