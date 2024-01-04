Ефимова рассказала, что ей писали в соцсетях, когда началась СВО

Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова в интервью «Матч ТВ» заявила, что два года назад в ее адрес пошла волна негатива в социальных сетях и ей хотелось удалить все и закрыться.

МОК 8 декабря объявил, что допустит российских и белорусских спортсменов, успешно прошедших отбор, до летних Олимпийских игр 2024 в индивидуальном нейтральном статусе. В Париже российские и белорусские спортсмены могут выступать только без флага, гимна и других национальных символов. МОК запретил участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

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— Защитник «Тампы» Михаил Сергачев удалил соцсети, чтобы его результаты были лучше. Вы готовы к таким радикальным мерам? И вы согласны, что разные гаджеты вытягивают энергию из людей?

— Это смотря как. Просто я уже давным давно не смотрю СМИ. Только читаю какие то хорошие, проверенные источники информации. Кроме того, в каких то соцсетях можно заблокировать определенные слова. Я об этом узнала два года назад, когда мир сошел с ума и пошла большая волна негатива.

— Какие слова вы заблокировали?

— Когда началась спецоперация, то всякие слова, вроде: «умри», «смерть», «убийство». Разный мат. Прям что то жесткое. Остальное меня не напрягает. Если кто то в комментариях напишет типа «урод», я этого даже не замечу. Но когда в мире начался жесткач, то в самом деле хотелось удалить всё и закрыться. Это тоже повлияло, что я так ушла в себя. Как то слишком всего было много. А теперь мне скидывают интервью посмотреть, и я машу рукой: «Нет, не надо. Ну что я, себя не видела? Тем более я ненавижу свой голос». Сразу пропускаю. Могу только соцсети полистать, что то интересное найти, поставить лайк. Энергию из меня это не вытягивает. Главное — не смотреть плохие новости.

— Перестали писать хейт в директ?

— Если честно, напрямую меня никто не хейтил даже в самые сложные моменты жизни. Если только бомбили с левых аккаунтов. Но был момент, когда я просто перестала проверять директ. Теперь опять начала, хотя нужно еще разобраться — там есть какие то скрытые сообщения.

— Виртуальные маньяки, в общем, вас не преследовали?