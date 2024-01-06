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Российский пловец сравнил уровень безопасности в России и на Западе

Трехкратный призер чемпионата мира по плаванию Андрей Минаков сравнил Россию со странами Запада по уровню безопасности. Его слова приводит «РИА Новости».

Российский пловец сравнил уровень безопасности в России и на Западе
© Lenta.ru

По мнению россиянина, его родина выигрывает по этому показателю:

«И на Западе, и в Америке очень-очень грязно, много эмигрантов. Это уже не страны, которые были 10 лет назад. Россия в плане безопасности и комфорта впереди. Могу сказать, что сейчас на Западе, особенно в Америке, происходит Россия 90-х», — заявил Минаков, родившийся в 2002 году.

29 декабря Роднина сравнила уровень комфорта жизни в Москве и Нью-Йорке. Она заявила, что в данный момент Москва намного лучше для жизни, чем Нью-Йорк.

Минаков завоевал два серебра и бронзу на чемпионате мира-2019 в Кванджу. Он также является двукратным чемпионом мира на короткой воде и чемпионом Европы.

Летние виды спорта
Андрей Минаков
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