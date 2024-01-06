Российский пловец сравнил уровень безопасности в России и на Западе

Трехкратный призер чемпионата мира по плаванию Андрей Минаков сравнил Россию со странами Запада по уровню безопасности. Его слова приводит «РИА Новости».
По мнению россиянина, его родина выигрывает по этому показателю:
«И на Западе, и в Америке очень-очень грязно, много эмигрантов. Это уже не страны, которые были 10 лет назад. Россия в плане безопасности и комфорта впереди. Могу сказать, что сейчас на Западе, особенно в Америке, происходит Россия 90-х», — заявил Минаков, родившийся в 2002 году.
29 декабря Роднина сравнила уровень комфорта жизни в Москве и Нью-Йорке. Она заявила, что в данный момент Москва намного лучше для жизни, чем Нью-Йорк.
Минаков завоевал два серебра и бронзу на чемпионате мира-2019 в Кванджу. Он также является двукратным чемпионом мира на короткой воде и чемпионом Европы.