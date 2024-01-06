Российский пловец сравнил уровень безопасности в России и на Западе

«И на Западе, и в Америке очень-очень грязно, много эмигрантов. Это уже не страны, которые были 10 лет назад. Россия в плане безопасности и комфорта впереди. Могу сказать, что сейчас на Западе, особенно в Америке, происходит Россия 90-х», — заявил Минаков, родившийся в 2002 году.