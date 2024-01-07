Ласицкене стала победительницей «Рождественских стартов» и выиграла первый турнир в году
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене одержала победу на турнире «Рождественские старты. Мемориал Э. С. Яламова» в Екатеринбурге.
Ласицкене преодолела планку на высоте 1,89 метра, второй стала Кристина Королева, третьей — Мария Кочанова. Обе спортсменки взяли высоту 1,86 метра, но Королева заняла второе место по числу попыток. Ласицкене пробовала взять высоту 1,94, однако все три попытки получились неудачными.
В беге на 60 метров лучшей стала Кристина Макаренко — 7,25 секунды. Виктория Максимова заняла второе место (7,43), Наталья Комбарова стала третьей (7,44).
Владимир Никитин стал победителем в беге на 3000 м, его время — 7 минут 55,37 секунды. Серебро выиграл Тимофей Голоктионов (8.17,61), Антон Чипизубов показал третий результат (8.20,39).