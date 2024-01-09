Депутат Журова: с МОК Украине бессмысленно разговаривать

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова объяснила, зачем украинские футболисты написали письмо на имя президента Франции Эммануэля Макрона и мэра Парижа Анн Идальго с требованием не допускать российских атлетов на Олимпийские игры - 2024. Ее слова приводит Vprognoze.ru.

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"С МОК Украине бессмысленно разговаривать. Видимо, они уже пытались, писали письма и т.п. Поэтому единственный оставшийся для них путь – это воздействовать на президента Франции. И он действительно может своим распоряжением запретить спортсменам даже при наличии олимпийской аккредитации участвовать в Играх", - заявила Журова.

Письмо подписали такие игроки, как Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Анатолий Трубин, Даниил Сикан и другие. В своем послании футболисты возмутились тем, что российские атлеты, уже получившие лицензии для участия в Олимпийских играх в Париже, поддерживают СВО. Олимпиада в Париже стартует в конце июля 2024 года.