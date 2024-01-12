Разыскиваемые российские фехтовальщики решили выступать за США на ОИ

Уехавшие из России фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида стремятся ускоренно получить гражданство США, чтобы представлять Америку на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает USA Today.

Получить гражданство США для выступления на ОИ также планирует россиянин Константин Лоханов. По данным USA Today, фехтовальщики пользуются поддержкой Олимпийского комитета США и Ассоциации фехтования США. Обе организации написали письма в поддержку россиян, копии писем попали в распоряжение USA Today.

Глава Ассоциации фехтования США Фил Эндрюс заявил, что спортсмены «пошли на жертвы и подвергли свои жизни риску, чтобы иметь возможность представлять американскую нацию».

Как рассказал адвокат спортсменов, чтобы фехтовальщики получили гражданство к Олимпиаде, потребуется принятый Конгрессом США и подписанный президентом Джо Байденом законопроект. Юрист подчеркнул, что фехтовальщики подписали документы, необходимые для участия в соревнованиях от сборной США, и выступили против российской спецоперации.

В конце декабря 2023 года МВД объявило в розыск Сергея и Виолетту Биду. СМИ сообщили, что они стали фигурантами уголовного дела о самовольном оставлении части или места службы.

До отъезда Сергей Бида числился в «Динамо» и имеет звание прапорщика Росгвардии, Виолетта Бида была действующей военнослужащей Минобороны в ЦСКА.