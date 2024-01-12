США рассчитывают на выступление шпажиста Биды за сборную на Играх-2024

Руководители американской "Академии мастеров фехтования", которую представляют Сергей и Виолетта Бида, заявили, что конкурентоспособность спортсменов позволяет США рассчитывать на то, что атлеты выступят за американскую сборную на летних Олимпийских играх - 2024. Об этом сообщает ТАСС. "Сергей также тренируется с нашими конкурентоспособными фехтовальщиками и участвует в турнирах в США, представляя наш клуб. Они оба замечательные и очень талантливые люди. Мы надеемся, что у них будет шанс выступить на Олимпийских играх", - заявили в академии. Издание USA Today сообщило, что Сергей Бида, а также бывший саблист сборной России Константин Лоханов намерены выступать за сборную США на Олимпиаде 2024 года в Париже. При этом Виолетта Бида участия в Играх принять не сможет из-за беременности. МВД России 26 декабря объявило супругов в розыск. Им грозит до десяти лет тюрьмы. Шпажисты, будучи действующим офицером Росгвардии и действующей военнослужащей, приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны. Сергей Бида — шпажист, серебряный призер Олимпийских игр в Токио — 2020 в командном турнире, трехкратный чемпион Европы (тоже в командных соревнованиях) и двукратный призер чемпионатов мира (брал серебро в индивидуальных соревнованиях и бронзу — в командной шпаге). Виолетта Бида (в девичестве — Храпина) является серебряным призером чемпионата мира 2019 года в командной шпаге, а также принимала участие в Олимпиаде в Токио — 2020, но не завоевала там медалей.