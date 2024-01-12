Велогонщик Гонов обновил рекорд России

Велогонщик Лев Гонов обновил рекорд России в индивидуальной гонке преследования на Всероссийских соревнованиях в Санкт Петербурге.

Гонов стал первым в квалификационном заезде, преодолев дистанцию в четыре километра за 4 минуты 3,442 секунды. Он улучшил собственный рекорд от 14 октября 2022 года (4 минуты 4,258 секунды).