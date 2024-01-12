В РФ оценили желание сбежавших из страны шпажистов представлять США

"Согласно правилам Международной федерации фехтования для смены спортивного гражданства необходимо соблюдение трехлетнего "карантина", это означает, что спортсмен не должен выступать за сборную своей страны на протяжении трех лет, прежде чем он сможет выступить в составе сборной другой страны, либо спортсмен сможет выступать, если после смены гражданства прошли те же три года", - говорится в сообщении. ТАСС