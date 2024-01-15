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Трехкратная призерка Олимпийских игр умерла в 43 года

Раема Лиса Румбевас, трехкратный призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике, умерла на 44-м году жизни. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Индонезии.

Трехкратная призерка Олимпийских игр умерла в 43 года
© Соцсети

По данным агентства, тяжелоатлетка скончалась в воскресенье, 14 января, в клинике города Джаяпура.

В активе Румбевас серебро Игр в Сиднее (2000) и Афинах (2004), бронза в Пекине (2008).

Ранее сообщалось, что экс-вратарь сборной Зимбабве по футболу 32-летний Джордж Чигова умер из-за остановки сердца.

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