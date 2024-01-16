Дмитрий Полянский возглавил сборную России по триатлону

Дмитрий Полянский назначен на пост главного тренера сборной России по триатлону. Об этом сообщает пресс-служба Федерации триатлона России.

Полянский сменил Сергея Карачарова, который занимал пост главного тренера сборной с 2021 года. Отмечается, что Карачаров продолжит работу в структуре Федерации триатлона России.