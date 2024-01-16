Глава Федерации гандбола России оценил шансы сборной сыграть на ОИ

«Все зарубежные новости получаем от наших игроков, которые на ведущих позициях играют в Лиге чемпионов – Анны Вяхиревой, Дарьи Дмитриевой, Валерии Масловой и других.



К сожалению, позитивных новостей в плане предстоящего участия на Олимпиаде у нас нет. Это, признаюсь, демотивирует игроков. У меня серьезные разговоры с командами и руководством клубов. Не скрою, многие ведущие игроки хотят поехать даже не за большие зарплаты, а поиграть в Лиге чемпионов.



В предыдущем году мне удавалось убедить московские клубы, что не стоит уезжать, что шансы на Олимпиаду остаются, когда их не осталось. Но мотивации, скажем так, и вот такого, знаете, патриотизма, который заставлял бы их играть здесь, остается все меньше. Хотя они любят Россию, свои клубы, они преданы. Но можно понять спортсменов, их век короток, они хотят показать, что они лучшие в мире. И вот этот отъезд неизбежен.



С грустью это воспринимаю, но люди заслуженные, которые все доказали своей работой и победами в чемпионате страны, я отношусь к этому нормально. Конечно, хочется важных политических новостей с международной арены в 2024 году. Мы обязательно вернемся на международную арену и докажем, что мы сильнейшие», – сказал председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.