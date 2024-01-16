Умер экс-главный тренер сборной России по легкой атлетике Куличенко

На 85-м году скончался бывший главный тренер сборных СССР и России по легкой атлетике Валерий Куличенко. Об этом во вторник, 16 января, сообщил главный тренер сборной России по легкой атлетике Руслан Мащенко.

— Сегодня после болезни скончался бывший главный тренер сборной России по легкой атлетике Валерий Куличенко, — рассказал он ТАСС.

Валерий Куличенко занимал должность тренера сборной СССР на Олимпийских играх 1980 года в Москве, а также являлся старшим тренером Объединенной команды на Играх 1992 года. В 1996, 2000 и 2004 годов на посту главного тренера сборной России он готовил легкоатлетов к Олимпийским играм.