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В МОК назвали условия выступления за США сбежавших из РФ фехтовальщиков

Фехтовальщики Сергей Бида, Виолетта Бида и Константин Лоханов смогут выступить за сборную США на Олимпийских играх при условии получения гражданства этой страны, сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК). ТАСС

«Мы отсылаем вас к правилу 41 Олимпийской хартии, которое гласит, что любой участник Олимпийских игр должен быть гражданином страны того Национального олимпийского комитета, который принимает участие в таком соревновании», — говорится в заявлении. Lenta.ru

Ранее стало известно о желании фехтовальщиков получить гражданство США. Сергей Бида и Лоханов намерены отобраться в сборную страны и поехать на Олимпийские игры-2024. Чемпионат.com

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