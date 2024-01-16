В МОК назвали условия выступления за США сбежавших из РФ фехтовальщиков

Фехтовальщики Сергей Бида, Виолетта Бида и Константин Лоханов смогут выступить за сборную США на Олимпийских играх при условии получения гражданства этой страны, сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК). ТАСС

«Мы отсылаем вас к правилу 41 Олимпийской хартии, которое гласит, что любой участник Олимпийских игр должен быть гражданином страны того Национального олимпийского комитета, который принимает участие в таком соревновании», — говорится в заявлении. Lenta.ru