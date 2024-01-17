Российские гандболистки ярко выступают в Лиге чемпионов

Как дела у наших гандболисток за рубежом?

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Женская гандбольная Лига чемпионов в самом разгаре. И, несмотря на то что наши клубы в главном европейском турнире не выступают, в 10-м туре, прошедшем на днях, состоялось своего рода российское дерби – Анна Вяхирева из «Вайперс» встретилась с Дарьей Дмитриевой из «Крима». По итогам игры наши гандболистки стали лучшими в своих командах.

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Вяхирева — лидер «Вайперс»

«Вайперс», выигравшие Лигу чемпионов в прошлом сезоне, в этом сезоне испытывают проблемы с финансированием и отчаянно борются за попадание в плей-офф турнира. Пока у «гадюк» всё не так гладко, как раньше. После 10 туров команда идёт на четвёртом месте в группе «Б» с девятью очками.

Несмотря на не лучшие результаты команды в целом, Вяхирева показывает шикарную игру. Анна – лучший игрок «Вайперс». Именно через россиянку «гадюки» строят большое количество атак. Неудивительно, что норвежскому клубу пришлось тяжело, когда Вяхирева выбыла на два месяца из-за травмы. В начале ноября Анна неудачно упала в одном из матчей чемпионата страны. Гандболистку даже пришлось уносить с площадки на руках! Вернулась в строй спортсменка лишь в начале января.

В 2024 году в матчах с «Метцем» (29:31) и «Кримом» (29:23) Вяхирева стала лучшим игроком матча. В обеих встречах россиянка забросила по семь мячей. Такие результаты позволяют Анне входить в топ-15 лучших бомбардиров Лиги чемпионов. Гандболистка идёт на 14-м месте с 51 голом в восьми матчах. Это второй показатель в «Вайперс». Россиянка по числу забитых мячей в команде уступает лишь чешке Яне Кнедликовой, у которой 55 голов в 10 матчах.

Дмитриева — в борьбе с травмами

Похожая ситуация складывается и у Дарьи Дмитриевой. После 10 туров её «Крим» борется за путёвку в плей-офф. Сейчас словенский клуб занимает пятое место в группе «Б» с девятью очками, уступая «Вайперс» лишь по дополнительным показателям. При этом Дмитриева – одна из лучших и играет важную роль в построении игры. Правда, блистать весь сезон Дарье не удаётся. В начале ноября спортсменка выбыла из-за травмы, а вернулась на площадку лишь в январе. И если до вынужденной паузы россиянка была крайне хороша, то после ей потребовалось время, чтобы прийти в себя.

В первом матче после возвращения, с «Рапидом» (25:24), Дмитриева выглядела довольно блёкло. Дарья забросила всего три мяча и практически потерялась на фоне других гандболисток в команде. Зато в игре с «Вайперс» (23:29) россиянка была хороша. Дмитриева поучаствовала в большей части результативных атак «Крима» и сама забила семь мячей.

Из-за паузы и небольшого спада Дарья в настоящий момент не входит в топ-30 лучших бомбардиров Лиги чемпионов. На счету гандболистки 36 мячей в шести матчах текущего розыгрыша турнира. Зато россиянка в списке лучших игроков по блокам. Дмитриева делит 18-е место с 12 игроками. В активе спортсменки три блока в шести матчах. Кстати, лидер списка – это партнёрша Дарьи по «Криму» Татьяна Брнович (14 блоков в 10 матчах).

Маслова — новая звезда Лиги чемпионов

Но главный герой среди российских гандболисток в ЛЧ – Валерия Маслова из «Бреста». У французской команды дела тоже складываются не слишком хорошо. Клуб из Бретани идёт пятым в турнирной таблице группы «А» с 11 очками, уступая «Бухаресту» по дополнительным показателям.

Результат «Бреста» во многом заслуга Масловой, являющейся лидером атаки. Россиянка – не просто главный герой команды. Она настоящая звезда Лиги чемпионов. Валерия делит восьмое место в списке лучших бомбардиров турнира с Кнедликовой. У обеих спортсменок по 55 забитых мячей, но в активе Масловой девять сыгранных матчей, а не 10, как у чешки.

Кроме того, в этом сезоне полусредняя «Бреста» дважды подряд попала в сборную тура (после восьмой и девятой игр). А ещё гол россиянки с подкруткой в ворота «Дебрецена» вошёл в топ-5 лучших по итогам 9-го тура.

К сожалению, сейчас Маслова восстанавливается от травмы. Россиянка пропустила уже два матча – с «Шамбре» в чемпионате Франции и с «Бухарестом» в Лиге чемпионов. Тренер «Бреста» Пабло Морель утверждал, что серьёзного повреждения у Валерии нет и восстановление займёт пару дней, однако возвращение российский гандболистки явно затянулось.