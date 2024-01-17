Российские пловцы в открытой воде и прыгуны в воду не выступят на Олимпиаде

Российские спортсмены не выступят на ЧМ по водным видам в Дохе.

Чемпионат мира пройдет в Катаре со 2 по 18 февраля. Срок подачи заявок на участие в турнире завершился 16 января.

«После консультации с Aquatics Integrity Unit (отделом целостности водных видов спорта) можем подтвердить, что в настоящее время нет российских спортсменов, зарегистрированных для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе», – сообщили в отделе коммуникаций Международной федерации водных видов (World Aquatics).

Чемпионат мира в Дохе – последний квалификационный старт на Олимпиаду-2024 в Париже для пловцов на открытой воде и прыгунов в воду с трамплина. Таким образом, российские спортсмены из этих видов потеряли возможность отобраться на Игры.