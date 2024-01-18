— Мы установили правила допуска. Международные спортивные федерации несут ответственность за допуск спортсменов на свои соревнования. Мы несем ответственность за свое мероприятие. Поэтому мы будем предельно внимательно изучать процесс допуска спортсменов.



Если говорить о самом процессе, то я могу говорить только в общих чертах. Мы будем придерживаться правил, которые были прописаны в решении МОК. Спортсмены, которые пройдут отбор на Игры в Париже, будут проходить дополнительную проверку на возможность предоставления нейтрального статуса, — сказал Адамс на пресс конференции.