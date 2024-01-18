Отобравшиеся на ОИ‑2024 спортсмены РФ будут проходить дополнительную проверку от МОК
Российские спортсмены, которые пройдут отбор на летние Олимпийские игры в Париже, будут проходить дополнительную проверку со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) на предмет возможности получения нейтрального статуса, заявил на пресс конференции директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.
МОК 8 декабря объявил, что допустит российских спортсменов, успешно прошедших отбор, до Олимпиады 2024 в индивидуальном нейтральном статусе. В Париже российские и белорусские спортсмены могут выступать только в индивидуальном нейтральном статусе (AIN), без флага, гимна и других национальных символов. МОК запретил участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.
— Мы установили правила допуска. Международные спортивные федерации несут ответственность за допуск спортсменов на свои соревнования. Мы несем ответственность за свое мероприятие. Поэтому мы будем предельно внимательно изучать процесс допуска спортсменов.
Если говорить о самом процессе, то я могу говорить только в общих чертах. Мы будем придерживаться правил, которые были прописаны в решении МОК. Спортсмены, которые пройдут отбор на Игры в Париже, будут проходить дополнительную проверку на возможность предоставления нейтрального статуса, — сказал Адамс на пресс конференции.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.