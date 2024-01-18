Российский пловец Сибирцев сменил спортивное гражданство и выступит на ЧМ в Дохе за Узбекистан
Российский пловец Илья Сибирцев сменил спортивное гражданство и будет выступать за Узбекистан, сообщил тренер пловцов Луисвиллского университета Артур Альбьеро во время дня общения со СМИ, организованного командой.
Сибирцев живет и учится в США. В NCAA он выступает за команду Луисвиллского университета.
В конце ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) сообщила, что отказала Сибирцеву в смене спортивного гражданства. На данный момент на сайте World Aquatics 22 летний спортсмен уже указан как пловец сборной Узбекистана.
Сибирцев — чемпион Европы среди юниоров 2019 года, серебряный и бронзовый призер юниорского первенства мира 2019.
Соревнования по плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе пройдут с 11 по 18 ноября.