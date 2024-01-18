Российский пловец решил выступать за сборную Узбекистана

Российский пловец Илья Сибирцев сменил спортивное гражданство и выступит на чемпионате мира в Катаре за сборную Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости.

Уроженец Барнаула Сибирцев — обладатель серебра и бронзы юниорского чемпионата мира 2019 года, также он — чемпион Европы того же года среди юниоров. 22-летний спортсмен живет в США и выступает за команду Луисвиллского университета.

Старший тренер сборной РФ по плаванию на открытой воде Татьяна Манкевич рассказала ТАСС, что за Россию пловец не выступал с 2021 года. Она отметила, что Сибирцев не прошел отбор на Олимпиаду в Токио.

Тренер подчеркнула, что еще в 2019 году он уехал учиться в США и с тех пор на него не рассчитывали. Она отметила, что после переезда Сибирцева его результаты пошли вниз, возможно, из-за трудностей с совмещением графика учебы и тренировок.