Олимпийская чемпионка рассказала о домогательствах тренера

«Он мог на меня кричать или даже выгнать с тренировки. Я приходила к нему в кабинет, извинялась. Он говорил: "Иди сюда, я тебя обниму". И начинал трогать меня там, где не должен этого делать», — заявила Назаренко, отметив, что это происходило часто.