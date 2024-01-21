Боец ММА обвинил США в попытках лишить Россию участия в Олимпиаде

"Америка и ее союзники сделают все, чтобы лишить Россию возможности участвовать на Олимпиаде как можно дольше. России нужно проводить альтернативные соревнования, чтобы все видели, что Россию не победить. Но ближайшие летние и зимние Игры для России будут закрыты", — сказал спортсмен.