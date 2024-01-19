Призер ЧМ по плаванию Устинова вернется к соревнованиям в феврале

— В Калининград на этап Кубка России я не еду, но буду выступать у себя на областных соревнованиях в Екатеринбурге 1 февраля, — сказала Устинова «Матч ТВ» — Сейчас особенно слежу за своим здоровьем и состоянием, потому что как только выходишь на пик формы организм дает сбой. Поэтому, я держу руку на пульсе.