Призер ЧМ по плаванию Устинова вернется к соревнованиям в феврале
Призер чемпионата мира по плаванию Дарья Устинова рассказала, что вернется к соревнованиям 1 февраля.
Устинова пропустила Кубок Сальникова в конце 2023 года, так как вынуждена была заняться здоровьем и не тренировалась перед этим турниром.
— В Калининград на этап Кубка России я не еду, но буду выступать у себя на областных соревнованиях в Екатеринбурге 1 февраля, — сказала Устинова «Матч ТВ» — Сейчас особенно слежу за своим здоровьем и состоянием, потому что как только выходишь на пик формы организм дает сбой. Поэтому, я держу руку на пульсе.