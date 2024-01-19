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В Госдуме рассказали, как МОК может разрешить выступать за США сбежавшим фехтовальщикам

Депутат Государственной Думы и олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова в комментарии для «Газеты.Ru» заявила, что Международный олимпийский комитет нарушит собственные правила, если позволит сбежавшим из России фехтовальщикам выступать за сборную США и допустит их в таком статусе до Олимпийских игр.

В Госдуме рассказали, как МОК может разрешить выступать за США сбежавшим фехтовальщикам
© РИА Новости

«МОК может допустить российских фехтовальщиков до соревнований, только нарушив свои же правила. Вижу только один легальный вариант: если сбежавших фехтовальщиков допустят как беженцев, нейтральную команду, не имеющую возможность выступать за свои страны. Но я не знаю, что они еще должны сказать против России, чтобы им дали такую возможность. Но тут есть еще момент: если их допустят по каким-то соображениям в составе сборной США, то другие спортсмены не возмутятся? Так взять и без отбора кого-то отправить?» — считает Журова.

Летом из России в США уехали супруги Сергей и Виолетта Бида, ранее выступавшие за сборную России на предыдущих Олимпийских играх. До того за океан перебрался другой фехтовальщик национальной команды Константин Лоханов. Все они теперь работают в США тренерами и участвуют в американских соревнованиях, включая отборочные старты для попадания в сборную страны.

Российские фехтовальщики сбежали в США и захотели выступить на Олимпийских играх за Штаты

Ранее депутат Рады заявил, что требования МОК по россиянам должны отвечать интересам Украины.

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