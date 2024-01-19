В Госдуме рассказали, как МОК может разрешить выступать за США сбежавшим фехтовальщикам

«МОК может допустить российских фехтовальщиков до соревнований, только нарушив свои же правила. Вижу только один легальный вариант: если сбежавших фехтовальщиков допустят как беженцев, нейтральную команду, не имеющую возможность выступать за свои страны. Но я не знаю, что они еще должны сказать против России, чтобы им дали такую возможность. Но тут есть еще момент: если их допустят по каким-то соображениям в составе сборной США, то другие спортсмены не возмутятся? Так взять и без отбора кого-то отправить?» — считает Журова.