Феоктистова может временно возглавить сборную России по прыжкам в воду

— На пост главного тренера сборной команды России по прыжкам в воду есть несколько кандидатов. Один из них — Ольга Феоктистова, заслуженный тренер России, тренер сборной команды России, которой предложено временно исполнять обязанности главного тренера.



Вместе с тем в федерацию приходят различные обращения с предложениями возглавить сборную. Одним из таких стало обращение на имя президента РФПВ заслуженного мастера спорта, бронзового призера ОИ в Токио Виктора Минибаева.



Во вторник президент РФПВ Станислав Дружинин предложил кандидатуру двукратного бронзового призера ОИ Глеба Гальперина.



Кандидатура главного тренера будет утверждена на очередном заседании президиума РФПВ, — сообщили «Матч ТВ» в пресс службе федерации.