Еще один российский пловец отказался получать нейтральный статус ради Олимпиады

Трехкратный чемпион мира, российский пловец Андрей Минаков отказался от участия в Олимпийских играх-2024 (ОИ). Его комментарий приводит РИА Новости.

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По словам спортсмена, в вопросе допуска до Олимпиады решающее значение имеют не столько квалификационные старты, сколько получение нейтрального статуса.

«В нынешних условиях я не готов пойти на такое», — заявил он.

Ранее еще два российских пловца объявили об отказе выступать на Играх в нейтральном статусе. Такое решение приняли двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов и двукратный призер ОИ Климент Колесников.