В Париже прошла акция против ОИ-2024 под гимн СССР

У здания мэрии Парижа прошла акция против Летних Олимпийских игр 2024 года под гимн СССР. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, протестующие с флагами профсоюза CGT и «Сила рабочих» собрались под окнами ратуши на площади Отель-де-Виль. Там же они разместили колонки, включив гимн СССР со словами.

С помощью акции активисты рассчитывают добиться улучшения условий труда во время ОИ-2024 для сотрудников городских служб, которые сейчас, по их мнению, «презрительны и оскорбительны». В частности, они призвали власти Франции обеспечить им выплаты годовой премии в размере 1,5 тысячи евро в декабре и нанять дополнительных работников на время проведения игр.