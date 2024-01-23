Троих российских легкоатлетов выгнали со сборов за неявку на построение

"Сегодня наши главные собрали всех тренеров в манеже и сказали, что мы недостойны тут находиться, потому что мы не ходим на построение в 8 утра. Я никогда не видела своего тренера таким кричащим. Самое простое, что может быть к спортсменам и тренерам, - это уважение, которого, к сожалению, у нашего руководства к нам нет", - написала Макаренко.