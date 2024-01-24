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Чемпионат Европы по гандболу. Австрия сыграет с Исландией, Франция встретится с Венгрией, Германия против Хорватии

24 января в Германии пройдут очередные матчи чемпионата Европы по гандболу.

Чемпионат Европы по гандболу: расписание на 24 января
© globallookpress.com

Чемпионат Европы по гандболу

Мужчины

Основной раунд

Группа 1

Кельн, Германия

Австрия – Исландия – 17.30

Франция – Венгрия – 20.00

Германия – Хорватия – 22.30

Положение в группе: Франция – 8 очков (4 игры), Германия – 5 (4), Венгрия – 4 (4), Австрия – 4 (4), Исландия – 2 (4), Хорватия – 1 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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