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Главный тренер о том, что легкоатлетов выгнали со сбора в Новогорске: «Все были предупреждены о правилах. На их пребывание здесь тратятся большие деньги»

Тренер объяснил, почему чемпионов России по легкой атлетике выгнали со сбора.

Тренер объяснил, почему чемпионов России по легкой атлетике выгнали со сбора
© Пресс-служба ВФЛА

Ранее чемпионка России в беге на 100 м Кристина Макаренко рассказала, что ее, а также барьериста Артема Макаренко и десятиборца Арсения Елфимова выгнали со сборов на базе в Новогорске.

Макаренко назвала причиной этого то, что они не посещали утренние построения.

«Условия нахождения на учебно-тренировочном сборе сборной команды для всех спортсменов одинаковые, вне зависимости от титулов.

На пребывание спортсменов на сборе тратятся большие бюджетные деньги. Эти средства для того и выделяются, чтобы атлеты не тратили время на дорогу, питание и восстановление, все это и обеспечивается на сборе.

Спортсмены знают условия, все они были предупреждены о правилах прохождения тренировочного сбора.

За многочисленные нарушения спортсмены могут быть отстранены от тренировочного мероприятия сборной команды России, какими бы регалиями они ни обладали», – сказал главный тренер сборной России Руслан Мащенко.

Летние виды спорта
Артем Макаренко
СБОРНАЯ РОССИИ