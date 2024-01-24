Тренер объяснил, почему чемпионов России по легкой атлетике выгнали со сбора.

«Условия нахождения на учебно-тренировочном сборе сборной команды для всех спортсменов одинаковые, вне зависимости от титулов.



На пребывание спортсменов на сборе тратятся большие бюджетные деньги. Эти средства для того и выделяются, чтобы атлеты не тратили время на дорогу, питание и восстановление, все это и обеспечивается на сборе.



Спортсмены знают условия, все они были предупреждены о правилах прохождения тренировочного сбора.



За многочисленные нарушения спортсмены могут быть отстранены от тренировочного мероприятия сборной команды России, какими бы регалиями они ни обладали», – сказал главный тренер сборной России Руслан Мащенко.