Главный тренер о том, что легкоатлетов выгнали со сбора в Новогорске: «Все были предупреждены о правилах. На их пребывание здесь тратятся большие деньги»
Тренер объяснил, почему чемпионов России по легкой атлетике выгнали со сбора.
Ранее чемпионка России в беге на 100 м Кристина Макаренко рассказала, что ее, а также барьериста Артема Макаренко и десятиборца Арсения Елфимова выгнали со сборов на базе в Новогорске.
Макаренко назвала причиной этого то, что они не посещали утренние построения.
«Условия нахождения на учебно-тренировочном сборе сборной команды для всех спортсменов одинаковые, вне зависимости от титулов.
На пребывание спортсменов на сборе тратятся большие бюджетные деньги. Эти средства для того и выделяются, чтобы атлеты не тратили время на дорогу, питание и восстановление, все это и обеспечивается на сборе.
Спортсмены знают условия, все они были предупреждены о правилах прохождения тренировочного сбора.
За многочисленные нарушения спортсмены могут быть отстранены от тренировочного мероприятия сборной команды России, какими бы регалиями они ни обладали», – сказал главный тренер сборной России Руслан Мащенко.
Главный тренер о том, что легкоатлетов выгнали со сбора в Новогорске: «Все были предупреждены о правилах. На их пребывание здесь тратятся большие деньги»
Главный тренер о том, что легкоатлетов выгнали со сбора в Новогорске: «Все были предупреждены о правилах. На их пребывание здесь тратятся большие деньги»
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