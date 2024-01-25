Гальперин назначен спортивным директором Российской федерации прыжков в воду

— Глеб Сергеевич Гальперин с сегодняшнего дня назначен спортивным директором федерации прыжков в воду. Он сейчас находится в должности вице президента. Теперь будет вице президент — спортивный директор. Глеб Сергеевич будет координировать деятельность сборной России по прыжкам в воду.



Мы меняемся, поскольку понимаем, что сможем принять участие в Олимпийских играх не ранее 2032 года — через восемь лет. На Олимпиаду в Париж мы точно не попадаем, в Лос Анджелес в 2028 году тоже вряд ли поедем. Поэтому сейчас мы хотим сделать ставку на молодежь, подрастающее поколение. Некоторые спортсмены, которые примут участие в «Играх дружбы» в этом году, наверное, задумаются об окончании карьеры. Поэтому очень важно сейчас обратить внимание на молодых ребят. Кроме того, Глеб Сергеевич возьмет на себя работу по взаимодействию с министерством спорта. У нас много вопросов в этом направлении, которые надо решить, — сказал Дружинин «Матч ТВ».